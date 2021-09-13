Житель Лянтора перевел «брокерам» миллионы рублей: «Я знал, но думал, что не попадусь на уловки»

Житель Лянтора перевел «брокерам» миллионы рублей. Фото: Ольга Крыльцова

На телефон 35-летнего лянторца поступил звонок от якобы представителя брокерской компании с предложением значительно приумножить свой капитал. Идея мужчину привлекла, и, следуя инструкции звонившего, он прошел по ссылке и зарегистрировался.

По указанию неизвестного под предлогом получения прибыли заявитель перевел 9 555 рублей на биткоин кошелек. Далее сотрудник компании убедил потерпевшего в получении крупной суммы прибыли, но для этого необходимо было внести еще миллион рублей. Мужчина через онлайн-приложение оформил кредит на сумму 988 тысяч рублей и тоже перевел на биткоин кошелек.

Неизвестным и дальше убеждал его в том, что чем больше вложение, тем больше прибыль. Все еще надеясь на получение крупной суммы, мужчина перевел на биткоин кошелек еще порядка семисот тысяч, которые дала ему жена.

– Обещанная прибыль на счет так и не поступила, неизвестный прекратил общение, и заявитель понял, что его обманули. Сумма ущерба составила более 2 597 000 рублей. Югорчанин знал о таких преступлениях, но, как и большинство потерпевших, думал, что не попадется на уловки мошенников, – сообщили в ОМВД России по Сургутскому району, добавив, что по данному факту возбуждено уголовное дело «Мошенничество».