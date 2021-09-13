Команда Сургутского района взяла золото XXI Открытой Спартакиады Югры Фото: Центр адаптивного спорта Югры

Завершились главные спортивные старты года среди спортсменов Югры с инвалидностью. С 7 по 12 сентября команды из 20 муниципалитетов округа, а также сборная Тобольска, боролись за титул победителя XXIII открытой Спартакиады Югры. Около 200 спортсменов продемонстрировали своё мастерство в четырёх видах спорта: лёгкой атлетике, плавании, пауэрлифтинге и настольном теннисе.

Борьба за кубок победителя была напряжённой, с первых дней пальма первенства переходила от одной команды к другой. Но всё таки по легкоатлетическим дисциплинам просматривались фавориты гонки за медали, и Сургутский район среди них явно лидировал. В итоге бронза Спартакиады у сборной Лангепаса, серебряным призёром стала команда Сургута. А победителем стала сборная Сургутского района.

Награды участникам вручили сенатор Российской Федерации Эдуард Исаков и директор Центра адаптивного спорта Югры Михаил Вторушин.