Житель Когалыма, пытаясь купить снегоуборочную машину, перевел деньги мошенникам Фото: Татьяна Коркина

В Югре за выходные зарегистрировано 27 случаев мошенничества. Жители региона перевели на счета злоумышленников почти 10,5 миллионов рублей. В ТОПЕ-самых щедрых жители Сургута, Нижневартовска и Нягани. Самые большие суммы югорчане отдавали в надежде заработать, играя на различных биржах. Общими усилиями они лишились 6 миллионов рублей.

Так, житель Когалыма, пытаясь купить снегоуборочную машину, перевел мошенникам 32 тысячи рублей. А в Нижневартовске женщина потеряла 35 тысяч, продавая детскую кроватку через интернет.

Другой вартовчанин нашел объявление о предоставлении интим-услуг. Перевел предоплату в 25 тысяч рублей, но ни девушки, ни денег так и не увидел. В Урае при покупке «горящей путёвки» мужчина доверился аферистам и лишился 60 тысяч рублей. Житель Сургута решил воспользоваться известной платформой для междугородних поездок, но наткнулся на мошенника, который попросил перейти по ссылке и ввести реквизиты банковской карты. В итоге со счета мужчины списалось 15 тысяч рублей. А в Нягани женщина решила помочь своей знакомой в соцсети и перевела ей 4 тысячи рублей, но оказалось знакомую взломали мошенники.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.