В Октябрьском районе в ДТП погиб водитель иномарки Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За выходные в Югре зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 14 получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний. Сотрудниками ГИБДД задержан 31 водитель за управление транспортом в состоянии опьянения, 24 – за отказ от медицинского освидетельствования; 13 – за повторное управление с признаками опьянения, 35 водителей привлечено к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 56 – за нарушение требований к перевозке детей.

Одна из аварий произошла на 32 километре автодороги «Нягань – Приобье» в Октябрьском районе. Как сообщают в УГИБДД России по ХМАО-Югре, 23-летний водитель «Киа Рио» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Киа Оптиму», за рулём которой находился 53-летний мужчина. В результате ДТП водитель и 25-летний пассажир «Киа Рио» получили травмы, а водитель Оптимы скончался на месте происшествия.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Ещё одна авария произошла в городе Покачи, Нижневартовского района. Там, 50-летний водитель «УАЗ» также выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Лада», под управлением 25-летнего мужчины. В результате ДТП оба водителя, два пассажира УАЗа и 10-летняя пассажирка Лады получили травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

ГИБДД призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, особенно в тёмное время суток. Необходимо выбирать безопасную скорость движения, избегать резких ускорений, торможений и перестроений.