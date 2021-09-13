Суд заставил жителя Нефтеюганского района очистить сельхозземли от металлолома Фото: Юлия Кучеренко

В Нефтеюганске прокуратура занялась проверками соблюдения закона при обращении хозяйствующими субъектами с ломом и отходами чёрных металлов, образующихся при использовании изделий из металлов в быту.

Выяснилось, что один из земельных участков, которым пользуется житель Нефеюганского района, по всему периметру завален металлическими конструкциями, бочками, металлоломом, спецтехникой, различным бытовым и строительным мусором. Участок огорожен забором, за которым всё это и находится.

Всё бы могло быть хорошо, но по документам используемый участок относится к землям сельскохозяйственного назначения и должен использоваться для ведения садоводства, но никак не предназначен для организации приёма лома и отходов чёрного металла.

Поэтому межрайонный прокурор обратился в суд с иском о возложении обязанности привести земельный участок в законный порядок и запретить принимать там металл. Суд, в свою очередь, полностью удовлетворил требования прокурора.