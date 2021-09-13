В парковой зоне больницы Ханты-Мансийска вырубят аварийно-опасные деревья Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Решение о санитарной вырубке 75 деревьев приняли больница и Департаментом городского хозяйства администрации города Ханты-Мансийска. Комиссия, куда вошли представители общественного совета по вопросам ЖКХ при главе города, Департамента городского хозяйства администрации города, отдела экологии Службы муниципального заказа в ЖКХ, природного парка «Самаровский чугас», а также представители административно-хозяйственного отдела Окружной клинической больницы, провели дендрологическое обследование.

Как оказалось, в парковой зоне больницы находятся аварийно-опасные деревья, со стволовыми повреждениями и обломками сухих ветвей. Решено выполнить поэтапную вырубку деревьев, а также формовку тополей, чтобы исключить падения деревьев на жителей города, пациентов и их имущество, а также не допустить причинение вреда здоровью посетителей больницы.

После санитарной вырубки деревьев проведут компенсирующие мероприятия, а именно: в замен вырубленных деревьев высадят молодые саженцы, чтобы восстановить объем зеленых насаждений в парковой зоне ОКБ.