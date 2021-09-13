В Югре женщина выпивала с пенсионером, а когда он уснул стащила у него деньги Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 137 преступлений, по горячим следам раскрыто 89. Так, в Березовском районе в селе Няксимволь 28-летняя выпивала с 64-летним пенсионером, а после того как мужчина заснул, она украла у него деньги из кармана рубашки.

В Нижневартовске 47-летний мужчина, с общего коридора подъезда дома по улице Нефтяников, украл электро-самокат «Кugoo S3», стоимостью 17 тысяч рублей. Подозреваемый под подпиской о невыезде.

В Лангепасе, задержана женщина, которая при задержании выбросила небольшой сверток с порошкообразным веществом. По химико-токсикологическому исследованию порошок оказался наркотиком массой 0,408 грамма. Югорчанка находится под подпиской о невыезде.

Кроме того, раскрыто 12 ранее зарегистрированных преступлений. Сотрудниками уголовного розыска Нефтеюганска задержана подозреваемая, которая в магазине по улице Нефтяников, похитила несколько комплектов женского нижнего белья.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.