Погода в Югре на 13 сентября 2021 года: ночью и утром туман Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре на 13 сентября 2021 года: температура воздуха днём +5, +10 °С, ночью +1, +6 °С, при прояснениях до - 4 °С. Облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром местами туман. Ветер западный 6 – 11 м/с, местами порывы 15 – 17 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +7, +9 °С, ночью +2, +4 °С. Облачно, небольшой дождь. Ветер северо-западный 6 – 11 м/с, днём порывы до 15 м/с.

Погода в Югре на 13 сентября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На Руси говорили, что на Куприяна (Киприана) журавли собираются на болоте и держат совет: как лететь на юг, когда отправляться, какой путь выбрать. Отсюда и второе название праздника — Журавлиное вече. В этот день было принято начинать сбор клюквы, которую называли журавлиной ягодой, или журавлинкой. До этого срока на болота ходить было нельзя. «Ягоду-клюкву не тронь, покуда не полыхнет она, не отгонит тьму в зыбучую топь», — говорили мудрые люди. Если кто-то нарушал запрет, того, как считалось, ждали неминуемые беды: в девку бесплодница вселится, у парня нечистая ум отберет, а мужиков и баб нечисть может в топь уволочь.