Число заболевших коронавирусом в Югре на 12 сентября 2021 года увеличилось на 145 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 12 сентября 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 145 и составило 72 285 человек.

За последние сутки в России выявлено 18 554 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 788 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 497 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 140 070 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 192 749 летальных исходов, выздоровели 6 389 657 человек.