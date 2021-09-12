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Общество12 сентября 2021 11:52

В Сургутском районе раньше срока сдадут бардовскую площадь

Тротуарную плитку почти выложили
Сергей Швецов
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В Сургутском районе раньше срока сдадут бардовскую площадь.

В Сургутском районе раньше срока сдадут бардовскую площадь.

Фото: Ольга Крыльцова

В Сургутском районе на Высоком Мысу раньше срока сдадут бардовскую площадь. По крайней мере, так хотят подрядчики.

По информации главы поселения Виктора Самсонова, тротуарную плитку здесь почти выложили, сейчас ведутся сварочно-монтажные работы.

– По проекту площадь будет выполнена в форме гитары. На ней будет место для палаток, большая сцена с навесом, площадка для костра, вокруг которого разместятся скамейки. Что немаловажно, предусмотрены и современные туалеты, отвечающие всем санитарным требованиям, – сообщили в департаменте ЖКХ администрации Сургутского района.

Общая стоимость работ составит 42 миллиона рублей. Подрядчиком выступило ООО «Среда комфорта». Срок исполнения контракта – май 2022 года.