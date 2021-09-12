В Сургуте завершился Всероссийский форум «Вместе – ради детей!». Фото - администрация Югры.

В Сургуте завершился Всероссийский форум «Вместе – ради детей!». Семь авторов из Югры стали лауреатами.

– В начале работы форума я говорил, что это авторитетная федеральная площадка, решающая задачи социальных технологий. И мне кажется, эти дни напряженной работы и отзывы, которые я слышу, говорят о том, что он прошел, решив ту задачу, которую мы ставили. Я уверен, что вы увезете из Югры не только добрые воспоминания, но и замыслы, идеи, которые будете стремиться реализовать, – сказал заместитель главы округа Всеволод Кольцов.

Всего участники посетили 46 деловых и культурных мероприятий: мастер-классы, экскурсии, пленарные заседания, экспертно-консультативный совет и многие другие. На форуме работал детский пресс-центр: за время работы форума ребята создали четырехполосную газету.