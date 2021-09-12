В Нягани выделили участок для будущего приюта для собак. Скриншот из видео.

В Нягани выделили участок для будущего приюта для собак. Его разместят на территории муниципального предприятия «Чистый город» благодаря программе инициативного бюджетирования

– В последнее время на территории города увеличилось число безнадзорных животных. В местных пабликах жители неоднократно поднимали вопрос о надзоре за бездомными животными. Ряд обращений зафиксировала региональная система мониторинга ЦУР "Инцидент Менеджмент". Подобный скачок популяции связан по большей части с завершением программы по сносу вагон-образований в городе, – отметили в администрации.

На сегодняшний день в Нягани оборудован пункт временного содержания бездомных животных на 60 мест, но как исходит из названия - "пункт передержки" не может содержать у себя брошенных животных на постоянной основе.