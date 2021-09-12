Жители Ханты-Мансийска могут сдать тест на ВИЧ анонимно. Фото - admhmansy.ru.

В Ханты-Мансийске 12 сентября с 12:00 до 18:00 пройдёт Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021». Жители Ханты-Мансийска смогут анонимно сдать тест на ВИЧ, быстро узнать его результаты и пообщаться с командой квалифицированных специалистов.

– Тестирование можно будет пройти в парке им. Б. Лосева со стороны КТЦ «Югра-Классик» (ул. Мира, 22), – сообщили в администрации города.

Отметим, что акция стартовала 1 июня в Санкт-Петербурге и завершится 1 ноября в Хабаровске. Команда высококвалифицированных специалистов проедет по населённым пунктам 50 российских регионов, чтобы напомнить о проблеме ВИЧ-инфекции.