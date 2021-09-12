В Ханты-Мансийске прошла подготовка добровольцев Югры в сфере адаптивного спорта. Фото - администрация Югры.

В Ханты-Мансийске прошла подготовка добровольцев Югры в сфере адаптивного спорта. В течение двух дней 115 волонтеров из 22 муниципалитетов округа участвовали в тренингах, мастер-классах и интерактивных программах, раскрывающих особенности работы с людьми с инвалидностью.

Шефство над добровольцами взяли опытные волонтеры в сфере адаптивного спорта – члены клуба «Респект». По итогам обучения все участники получили сертификаты, подтверждающие прохождение специальной подготовки в сфере адаптивного спорта в рамках XXIII Открытой спартакиады Югры.

Обучающие мероприятия проводятся в Ханты-Мансийске с 2016 года. За это время 350 добровольцев и руководителей добровольческих объединений получили сертификаты.