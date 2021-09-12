В Сургутском районе могут появиться два кольцевых автобусных маршрута. Фото: Ольга Крыльцова

В Сургутском районе могут появиться два кольцевых автобусных маршрута. Идею обсудили на круглом столе по вопросам транспорта в присутствии общественников.

– Мы посчитали, сколько нам надо средств для организации маршрута между поселениями Белый Яр, Барсово, Солнечный. Так сказать, «закольцевать» эти поселения, чтобы жители могли с комфортом ездить в гости, больницу, на работу. А департамент дорожного хозяйства организовал бы нам прямые маршруты Белый Яр-Сургут, Солнечный-Сургут, – предложила заместитель главы Сургутского района Дина Кузьмина.

Вторым кольцевым маршрутом предложили сделать Ульт-Ягун - Тром-Аган - Федоровский. В целом, инициативу в окружном департаменте дорожного хозяйства поддержали, предложив, направить им все свои предложения для включения в контракт на следующий год.

Теперь вопрос по организации кольцевых маршрутов планируется вынести на общественные слушания и провести онлайн-голосование, чтобы окончательно убедиться, есть в этом у жителей потребность или нет.