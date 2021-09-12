Погода на 12 сентября в Югре: местами дождь, плюс 12

В Югре местами дождь, плюс 12. Фото: Вадим Бегун

По ХМАО: Облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер западных направлений 6-11 м/с, днем местами по западной половине порывы 15-17 м/с. Температура ночью +3,+8 °С, при прояснениях до -2 °С, днем +7,+12 °С.

По г. Ханты - Мансийску: Облачно с прояснениями. Дождь. Ветер западных направлений 6-11 м/с. Температура ночью +3,+5 °С, днем +5,+7 °С.

В этот день отмечается Перенесение мощей святого благоверного великого князя Александра Невского в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге. Наши предки заметили, что теплый вечер и звездная ночь 12 сентября обещают хороший урожаю следующего года, а теплый и сухой день указывают на позднюю зиму.