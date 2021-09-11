Правительство РФ: северянам засчитают обучение как трудовой стаж

Фото: pixabay.com

Жители Крайнего Севера смогут раньше выйти на пенсию. При выходе на досрочную пенсию будет учитываться период обучения, но при определенных условиях, уточняет правительство РФ.

– Это возможно в том случае, если за человеком сохранялось рабочее место, средняя заработная плата, а работодатель продолжал уплату страховых взносов. Ранее в северный стаж не включались периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, – напомнил кабмин.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Отметим, периоды обучения учитываются, если за работником сохранялось рабочее место, средняя заработная плата, а работодатель продолжал уплату страховых взносов.

Напомним, жители Крайнего Севера, а также приравненных к нему местностей имеют право выйти на пенсию на пять лет раньше общего пенсионного возраста.