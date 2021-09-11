«Югра. Это моя земля»: 20 победителей получат ценные призы

Киноконкурс и киношкола «Югра. Это моя земля» продлится до 31 октября 2021 Фото: СОЦСЕТИ

Киноконкурс и киношкола «Югра. Это моя земля» продлится до 31 октября 2021. За это время северяне могут снять собственный видеоролик и стать участником конкурса. Победителей ждут миллионная аудитория и призы от Panasonic.

– Сделай видео по мотивам легенд из сборника «Югра. Это моя земля». Сними и опубликуй у себя в соцсетях видео длиной до 15 минут по мотивам рассказов одноименного сборника. Отправь ссылку организаторам конкурса, – призывают организаторы. – Не менее 20 победителей получат ценные призы. Работы разместят на федеральных и региональных цифровых ресурсах с общей аудиторией более пяти миллионов человек.

Заявки принимаются до 1 декабря. Сборник «Югра. Это моя земля» можно найти и скачать на сайте: vk.cc/aC517p. Там же прописаны все условия участия.

Конкурс проходит при поддержке ассоциации «Югорский центр гуманитарных исследований «Аист», департамента общественных и внешних связей Югры, фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» и других.