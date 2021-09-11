Югорский пенсионер через прокуратуру доказал непрерывный трудовой стаж

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Югорский Пенсионный фонд РФ не зачел пенсионеру Пыть-Яха несколько лет стажа, аргументируя отказ тем, что в трудовой книжке и архивных справках работодателя разные отчества. Ошибка кадровика могла стоить пенсионеру кровных заработанных денег на счастливую старость, но мужчина пошел в прокуратуру и доказал свою правоту.

– В прокуратуру Пыть-Яха обратился местный житель с жалобой на отказ территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации в зачете отдельных периодов его трудовой деятельности. Установлено, что отказ уполномоченного органа в зачете трудового стажа обусловлен несовпадением отчества заявителя с данными трудовой книжки и сведениями архивных справок об отсутствии в организации по месту работы заявителя работников с аналогичным отчеством, – поясняет прокуратура Югры.

Прокурор Пыть-Яха заявил иск в суд с просьбой провести перерасчет размера страховой пенсии заявителя с момента назначения досрочной страховой пенсии по старости. Суд исковые требования удовлетворил. Дальнейшее назначение пенсии северянину проконтролирует городская прокуратура.