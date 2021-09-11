Погода в Югре на 27 июня: в округе пройдут дожди

В Югре 11 сентября температура ночью +3… +8 градусов, днем +8… +13 градусов. Фото: Эльвира Кайдаулова

Сегодня, 27 июня, в Югре будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой, местами умеренный дождь, ночью по востоку преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах выпадет туман. Ветер по восточной половине юго-восточный 4-9 м/с, по западной половине – северо-западный ночью 3-8 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с, днем до 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 15-17 м/с. Температура ночью понизится до +3… +8 градусов, днем термометры покажут +8… +13 градусов.

Ханты-Мансийск: +10 градусов, облачно и кратковременные осадки, ветер тихий, северо-западный 1 м/с.

Сургут: +10 градусов, облачно и слабый дождь, ветер легкий, юго-восточный 2 м/с.

Нижневартовск: +9 градусов, облачно и кратковременные осадки, ветер легкий, юго-восточный 1 м/с.

Нефтеюганск: +10 градусов, облачно и слабый дождь, ветер тихий, южный 1 м/с.

Когалым: +10 градусов, облачно и слабый дождь, ветер слабый, восточный 3 м/с.

Мегион: +9 градусов, облачно и кратковременные осадки, ветер легкий, юго-восточный 1 м/с.