Число заболевших коронавирусом в Югре на 10 сентября 2021 года увеличилось на 142 человека Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

За сутки в Югре коронавирус диагностировали у 142 человек в 21 муниципалитете региона. За весь период пандемии зарегистрировано и лабораторно подтверждено 71 994 случая новой коронавирусной инфекции.

По клинической структуре: с симптомами ОРВИ – 121 человек, в состоянии пневмонии – 19 человек и в бессимптомной форме заболевания – 2 человека.

Случаи коронавируса за день выявлены: в Сургуте – 36; Нижневартовске – 19; Ханты-Мансийске – 19; Нефтеюганске – 11; Урае – 11; Октябрьском районе – 5; Лангепасе – 5; Кондинском районе – 4; Советском районе – 4; Когалыме – 4; Пыть-Яхе – 4; Нефтеюганском районе – 4; Нягани – 3; Радужном – 3; Ханты-Мансийском районе – 2; Югорске – 2; Мегионе – 2; Березовском районе – 1; Белоярском районе – 1; Нижневартовском районе – 1; Сургутском районе – 1.

За сутки от коронавируса скончались 4 человека и выписались по выздоровлению 172 жителя региона. Всего за период пандемии от COVID-19 скончались 1080 человек и вылечилось 68 311 югорчан.

За последние сутки в России выявлен 18 341 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 789 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 17 121 человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 7 102 625 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 191 165 летальных исходов, выздоровели 6 357 272 человека. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.