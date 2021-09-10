Югорский парашютист-пожарный стал серебряным призером профессионального конкурса Фото: ugra-news.ru

Парашютист-пожарный Ханты-Мансийского авиаотделения окружной базы авиационной и наземной охраны лесов Евгений Гайдаенко завоевал серебро в VII Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный». Сегодня завершился последний этап конкурса в Подмосковье, сообщает информационно-аналитический интернет портал "Новости Югры".

За звание лучшего лесного пожарного страны года боролись 19 представителей лесопожарных служб регионов России, федеральной авиалесоохраны и добровольные лесные пожарные. Честь Югры на конкурсе защищал победитель регионального этапа Евгений Гайдаенко.

Участники показали свои силы в физической подготовке, знаниях в области лесопожарного дела, умении владеть ручным инструментом, попутно перемещаясь по сложной полосе препятствий. Отметим, что условия состязаний были приближены к реальной обстановке, в которой лесным пожарным приходится преодолевать лесные завалы, заболоченные территории, ручьи и реки, передвигаться в условиях горной и сильно-пересеченной местности. Конкурсанты преодолевали 6-метровые наклонные бревна, бегали по узким, чуть шире стопы доскам, перемещались по искусственным кочкам разной высоты с 20-литровым ранцевым огнетушителем за спиной.

Победителей определяли представители специализированных учреждений по охране лесов федерального и регионального уровней, представители лесной науки, победители всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный» прошлых лет, представители лесного хозяйства Республики Беларусь, а также актер Антон Богданов, сыгравший одну из главных ролей парашютиста-пожарного в фильме «Огонь».