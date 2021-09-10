Югра участвует в творческом фестивале «Таврида»

Югра представляет креативные возможности на творческом фестивале «Таврида» Фото: Официальная страница ХМАО — Югры

Югра представляет креативные возможности на «Тавриде». Творческий фестиваль «Таврида» стартовал в Судаке, туда ежегодно съезжаются более 10 тысяч креативных участников, около 30 арт-пространств со всех регионов России представляют свои таланты. Свои проекты презентуют сразу 4 арт-резиденции Югры – из Сургута, Нижневартовска, Нягани и Ханты-Мансийска. Ребята предлагают гостям и участникам фестиваля нарисовать картину нефтью, создать украшение из бисера и написать письмо Деду Морозу. На стендах Югры есть также аудиокниги, озвученные голосом автора Ювана Шесталова, онлайн-переводчик с мансийского, созданный ребятами из Ханты-Мансийска, и творчество певицы Веры Кондратьевой.

В мастерских ребята учатся танцевать, петь, рисовать и создавать интересные проекты у профессионалов. В этом году на фестивале особое внимание уделено гастрономическим проектам, которые также теперь относятся к сфере креативных индустрий.