В Ханты-Мансийске появилась новая велодорожка и яркая подсветка Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске обустраиваются велодорожки, скейт-парки, устанавливаются павильоны для отдыха, что помогает сформировать качественную спортивную инфраструктуру.

В прошлом году на улице Мира частично выполнены работы по устройству архитектурно-художественной подсветки, замене лайтбоксов и подготовке оснований для монтажа четырёх теплых остановочных павильонов. Сейчас благоустройство улицы в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжается.

И в этом году уже завершены работы по асфальтированию велопешеходных дорожек и устройству зоны отдыха со скамьями и велопарковками, сделано освещение. А ещё произведён монтаж бортовых камней и фундаментных плит под остановочные комплексы. Кроме того, важным архитектурным решением стала установка новых светодиодных светильников и архитектурно-художественной подсветки леса, которая переливается яркими цветами. Особенно прекрасно это будет выглядеть в вечером.

Во время общественной приемки специалисты отметили качество выполненных работ и важно, что недостатков не выявлено.

- Протяженность новой велодорожки по улице Мира составила 2,8 км. На этом месте полностью демонтировали старое тротуарное покрытие, дорожку расширили, тем самым, разделив пешеходную зону от велосипедной. Что касается подсветки, это архитектурное решение предложили сами жители города - рассказал Алексей Мокроусов, заместитель директора департамента городского хозяйства Администрация Ханты-Мансийска.

Этот маршрут очень востребован у жителей Ханты-Мансийска, поэтому по их многочисленным просьбам для удобства велосипедистов и маломобильных групп населения в районе пересечения улицы Мира и улицы Студенческой дополнительно оборудован скат.