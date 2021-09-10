Сургутский пилот стал победителем чемпионата Европы по высшему пилотажу Фото: Пилотажная группа Барсы

Сургутский пилот Иван Барсов одержал победу в абсолютном зачете чемпионата Европы по высшему пилотажу, который проходил в Румынии. В промежуточном классе Intermediate Иван на три очка опередил Александра Васильева. Пилоты выполнили четыре упражнения: одно в известной программе и три, в так называемом, темном комплексе, фигуры которого становятся известны накануне полета.

По итогам разыгранных упражнений 22-летний уроженец Сургута набрал 8291, 82 очко, что помогло ему превзойти результат 35-летнего пилота Александра Васильева, представляющего Москву. Третье место в индивидуальном зачете получил румын Дан Штефанешцу.

В общей сложности в соревнованиях приняли участие 20 пилотов из разных стран. А помимо абсолютного зачета, на чемпионате Европы в Румынии разыгрывались комплекты наград по итогам каждого выполненного упражнения. Барсов и тут отличился, выиграв два золота и два серебра.

Отметим, что Иван Евгеньевич Барсов один из самых молодых пилотов России, командир и основатель единственной в мире женской Пилотажной Группы «Барсы» в Сургуте.