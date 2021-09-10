В Нижневартовске пройдет модный показ дизайнерской одежды «Fashion-шоу» Фото: Концертно-театральный центр «Югра-Классик»

Впервые в Нижневартовске состоятся большие гастроли в формате «Fashion-шоу» - модный показ дизайнерской одежды с музыкальным и хореографическим сопровождением. Проект реализуется в Югре уже на протяжении 6 лет и является югорским брендом России. В 4 городах округа пройдут модные театрализованные показы. В показах участвуют жители Сургута, Нижневартовска, Урая и Ханты-Мансийска.

Более 70 жителей Нижневартовска, в том числе люди с ОВЗ, станут частью окружного проекта «Моя Югра - моя команда» и выйдут на подиум Дворца искусств сегодня, 10 сентября. В рамках тура в каждом муниципалитете представят коллаборации с местными творческими коллективами учреждений культуры, центрами социальной поддержки, опеки и попечительства, реабилитационными учреждениями.

Участники «шоу» получат уникальную возможность представить на сцене коллекции, разработанные дизайнером, членом Союза дизайнеров России, единственным в Югре создателем сценических костюмов для людей с ОВЗ, Еленой Скакун. Отметим, что одна из коллекций дизайнера создана по мотивам картин известного югорского художника Геннадия Райшева.

В этом году «Fashion-шоу» стал победителем всероссийского конкурса президентской платформы "Россия - страна возможностей" «Мастера гостеприимства».