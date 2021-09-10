В Урае провели праздник урожая «Дары осени — 2021» Фото: Администрация Урая

В Урае, в КДЦ «Нефтяник» подвели итоги традиционного фестиваля «Дары осени», который проводится в городе уже в 19-й раз. В этом году смотр-конкурс «Дары осени» приурочен к праздничным мероприятиям – Дню города и Дню нефтяной, газовой и топливной промышленности. Он проводится для демонстрации возможностей выращивания различных сортов овощей, фруктов, цветов и иных растений, содействию объединения садоводов на основе общего увлечения, обмена опытом, пропаганды ведения садовода как одного из лучших способов ведения здорового образа жизни и эффективного хозяйства.

Глава Урая Тимур Закирзянов, отметил разнообразие работ, талант и фантазию ветеранов, с которыми они подошли к оформлению кулинарных композиций из того, что выращено своими руками.

Торжественную церемонию награждения и вручение памятных подарков победителям провели заместитель главы города Урая Елена Подбуцкая, и генеральный директор МАУ «Культура» Сергей Выродов. Все команды отмечены в своей номинации, а главный приз получила ветеранская организация Управления буровых работ.

Смотры - конкурсы - это уникальная возможность продемонстрировать трудолюбие и креативность, сделать город еще лучше, такое мероприятие всегда находит поддержку.