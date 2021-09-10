Пенсионерка из Сургута потратилась в счет будущего дохода, но стала жертвой аферистов Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре зарегистрировано 15 случаев мошенничества, жители региона перевели на счета злоумышленников почти 1,5 миллиона рублей. В ТОПЕ-самых щедрых: жители Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска.

Так, в окружной столице на уловки аферистов попались 46-летний мужчина и 24-летняя девушка. И в том, и в другом случае они планировали добраться в другой город через известное приложение. Они забронировали поездки, им писали мнимые водители и просили оплатить услуги, хотя администрация сайта периодически предупреждает об опасности и напоминает, чтобы никто не вносил оплату заранее. В итоге оба пришли с заявлениями в полицию о краже денег, причем что тот, что другой потеряли почти по 30 тысяч рублей.

Под предлогом мнимой поездки лишился денег и 30-летний сургутянин. Он был в Ханты-Мансийске и планировал быстро доехать до дома. За поездку мужчина отдал около 20 тысяч, но водитель оказался мошенником. Другая жительница Сургута, 75-летняя пенсионерка, решила не отставать от времени и модных веяний. Ей на электронку пришло необычное письмо от представителя инвестиционной компании. Мужчина заманчиво расписывал возможные перспективы, что женщина решила рискнуть и вложить 5 тысяч во благо крупного заработка. Но как только деньги поступили на счета аферистов, связь с ними прервалась.

Попалась на "крючок" и 53-летняя жительница Нижневартовска. Женщине позвонили сотрудники банка и стали настойчиво предлагать свои услуги. Женщина внимательно слушала всю информацию о бесплатных актуальных предложениях в личном кабинете по услугам, которые будут приходить ей одной из первых на телефон. И похоже это «одной из первых» так магически подействовало на югорчанку, что она не заметила, как продиктовала реквизиты своей карты. В итоге женщина лишилась 80 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.