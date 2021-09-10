До конца сентября в Сургуте снесут 14 незаконно установленных ларьков Фото: Официальный сайт Администрации города Сургута

До конца сентября в Сургуте снесут ещё 14 незаконно установленных павильонов. Один из таких объектов демонтировали сегодня - продуктовый магазин на улице Производственной. У собственника не оказалось необходимых документов на ларёк, установка сооружения не согласовывалась Администрацией города.

Незаконно установленные павильоны выявили во время специальных рейдов контрольного управления, которые проводятся еженедельно.

- С предпринимателем велась претензионная работа. О необходимости сноса его уведомили. Самостоятельно собственник отказался убирать павильон. В связи с этим Администрация города проводит принудительный демонтаж объекта. Затраты будут взысканы с бизнесмена – рассказал начальник отдела муниципального земельного контроля контрольного управления Администрации города Владимир Садыков.

Как отметил Владимир Садыков, контроль за соблюдением правил благоустройства города сегодня является приоритетным направлением работы, который обозначил Глава Сургута Андрей Филатов.

Больше всего киосков в этом году снесли по улице Никольской. Также ларьки убрали на улицах Мира, Лермонтова, Привокзальной и других. Накануне демонтажа владельцам направляются предупреждения. В случае отсутствия ответа на них Администрация города обращается в суд.