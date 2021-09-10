В Ханты-Мансийском районе завершается подготовка к отопительному сезону

В Ханты-Мансийском районе завершается подготовка к зиме Фото: официальный сайт администрации Ханты-Мансийского района

В Ханты-Мансийском районе идет активная подготовка к отопительному сезону: уже проведены ремонт сетей тепло- и водоснабжения, подготовлены котельные и другие объекты коммунальной инфраструктуры.

В Горноправдинске заменили три участка напорной канализации диаметром 225 мм в двухтрубном исполнении общей протяженностью более 1,5 км. Также в посёлке делают капитальный ремонт сетей горячего и холодного водоснабжения общей протяженностью 1 733 м, тепловых сетей 1 302 м, на сегодняшний день выполнен капитальный ремонт сетей горячего и холодного водоснабжения 722 м, 698 м тепловых сетей. В Сибирском построили 1 800 м сетей водоснабжения, а во время второго этапа построят еще 1 162 метра. В Выкатном запланировано строительство сетей водоснабжения 1 480 метров. Чтобы обеспечить жителей Троицы чистой питьевой водой там капитально ремонтируют скважины и надскважинные сооружения водозабора. Завершить работы запланировано к концу сентября.

Кроме того, в котельных населенных пунктов района проведены промывка и очистка котлов, ремонт газового и насосного оборудования, косметический ремонт зданий, в Цингалах и Горноправдинске завершается замена котельного оборудования. Полностью выполнен завоз топлива для котельных, горюче-смазочных материалов. Сформированы неснижаемый запас топлива и аварийно-технический резерв материалов и оборудования на коммунальных предприятиях. К работе зимой в районе подготовлено 19 аварийных бригад, 63 единицы спецтехники, регулярно проходят противоаварийные тренировки. Отопительный сезон в образовательных, культурно-досуговых и лечебных учреждениях начался 1 сентября. К 10 сентября планируется подать тепло в жилой фонд и прочим потребителям Ханты-Мансийского района.