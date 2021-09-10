В Нижневартовске водитель «Лады» чудом выжил в жуткой аварии Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Нижневартовске 22-летний водитель автомобиля «Лада», не начал вовремя снижать скорость, не справился с управлением и столкнулся с двигающимся впереди автомобилем «ГАЗ». После удара его машину отбросило и он врезался в столб. В результате ДТП водитель Лады получил травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Всего за минувшие сутки на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили травмы, в том числе 1 ребенок. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 4 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 8 – за отказ от медицинского освидетельствования; 3– за повторное управление с признаками опьянения, 39 водителей привлечено к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 36 – за нарушение требований к перевозке детей.

- Правила дорожного движения – закон жизни и дорога всегда несет опасность, поэтому не нужно проявлять излишнюю самоуверенность, а также следует строго соблюдать правила дорожного движения. Нарушая элементарные правила на дороге, водитель подвергает опасности не только свою жизнь, но и жизнь окружающих - напоминает УГИБДД России по ХМАО-Югре.