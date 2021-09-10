Кражи, наркотики, грабежи: за сутки в Югре зарегистрировано 60 преступлений Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре зарегистрировано 60 преступлений, по горячим следам раскрыто 37.

В посёлке Высокий 25-летний молодой человек украл у 17-летнего парня 1,5 тысячи рублей. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде, а раньше он уже был судим за кражу. А в Нижневартовске молодые люди 18 и 19 лет похитили с участка, в ПСОК «ДОСУГ», два цилиндра от экскаватора, поршни, звёздочки от трактора, 500 м проволоки и моток сетки рабица. Подозреваемые дожидаются наказания под подпиской о невыезде.

В Урае, в районе 3 км автодороги «Урай – Половинка» полицейские задержали мужчину с наркотиками в свёртке массой 1,43 грамма. Его раньше уже судили за аналогичное преступление.

Кроме того, за сутки раскрыто 4 ранее зарегистрированных преступления. Сотрудниками полиции Нефтеюганского района установлена подозреваемая, которая распространяла закладки с наркотиками на территории кустовой площадки Усть-Балыкского месторождения. Злоумышленница находится под арестом.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.