В Ханты-Мансийске обновили еще одну дворовую площадку Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске обновили ещё одну дворовую площадку, которая находится в районе дома 8 по улице Коминтерна. Там появились уличные тренажёры, детский игровой комплекс и универсальное спортивное поле. На всей территории уложено травмобезопасное покрытие, по её периметру установлено ограждение. Также здесь обновили тротуарную плитку и установили дополнительное освещение.

Площадка благоустроена с использованием инициативного бюджетирования, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска».

- Мы третий год применяем в городе инициативное бюджетирование. Важно чтобы сами граждане вместе со своей управляющей компанией выразили желание поучаствовать. Это четвёртый реализованный проект площадки. Ещё два, на сегодняшний день, в процессе. Самое главное, что здесь совпадает баланс интересов собственников и желания «Команды Югры» это профинансировать вместе с городскими властями - рассказал заместитель Главы города Ханты-Мансийска, директор Департамента городского хозяйства Сергей Волчков.

Открытие площадки прошло для жильцов как настоящий праздник, с музыкой и развлекательной программой от аниматоров.