Автомобиль или автобус: МегаФон поможет югорчанам с выбором. Фото - Мегафон.

Новые более удобные маршруты движения общественного транспорта будут разработаны в Нижневартовске при помощи искусственного интеллекта. Оператор связи «МегаФон» проанализирует транспортную систему города, а партнер инициативы – предприятие «Строй Инвест Проект» – на основе обезличенной информации о пассажирских потоках построит матрицу перемещений жителей между районами.

Помогут им в этом технологии Big Data (большие данные) МегаФона, с помощью которых специалисты определят самые загруженные участки маршрутной сети, более востребованные направления и часы перемещения горожан и туристов. А также смогут посчитать необходимое количество автобусов и их класс загрузки.

«Использование Big Data – эффективный способ применения методики при стратегическом планировании городской инфраструктуры. МегаФон – один из лидеров по внедрению инновационных IT-решений. Наш опыт в реализации крупномасштабных проектов, широкий спектр цифровой полки продуктов помогают клиентам делать бизнес более эффективным и успешным. В Югре у нас прекрасно развита мобильная сеть, что позволит собрать и проанализировать большой массив данных, необходимый для построения оптимальной транспортной схемы города», – отметил директор по развитию цифровых проектов МегаФона на Урале Евгений Иванов.

Работы планируют завершить к концу этого года, предложив несколько вариантов оптимизации транспортной сети, с повышением удобства вартовчан.

«Наша компания подобные проекты реализует в 54 субъектах России. Особенностью столицы Самотлора является предпочтение жителей использовать больше личный автомобиль, а не общественный транспорт. Как правило, в крупных городах это соотношение обратное. Исследование и модернизация помогут горожанам непосредственно увидеть, как часто ходят автобусы, чтобы выбирать и планировать поездки более эффективно», – рассказала Яна Янко, представитель разработчика системы ООО «Строй Инвест Проект».