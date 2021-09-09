Житель Лангепаса купил вино и конфеты для мошенника, а после отдал ему деньги Фото: Татьяна Коркина

В Лангепасе 43-летний житель выставил объявление с предложением о своих услугах, связанных с программным обеспечением компьютера, указал, что может установить, удалить, восстановить, в общем, выполнить всё, что угодно за определенную сумму.

Ему позвонил первый клиент и представился сотрудником ГИБДД, попросив переустановить программу, запустить более продвинутую на личный ноутбук, который находился у него на работе. Югорчанин согласился и они договорились о встрече. Вскоре мужчина перезвонил и попросил выполнить ещё одну необычную просьбу, якобы по пути заехать в магазин купить коробку конфет и вино, звонивший оправдывался и говорил, что должен был поздравить коллег и забыл.

Житель Лангепаса не стал возражать, но на этом лже-сотрудник ГИБДД не успокоился и вновь набрал его, просив пополнить баланс нескольких телефонов. И даже это не смутило югорчанина, он внёс необходимые суммы в ближайшем терминале. И только после того, как прошла оплата северянин понял, что этот самый клиент «разводит». В итоге доверчивость и наивность обошлась мужчине почти в 4 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело.