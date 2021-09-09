Сургутские школьники попали на стажировку в инновационный центр Фото: Администрация Сургута

Идеи по развитию родного города презентовали сразу 13 югорчан. Все они стали финалистами конкурса «Будущее здесь». Именно благодаря победе в научном состязании сургутские школьники попали на стажировку в инновационный центр. Глава Сургута Андрей Филатов поддерживал ребят во время защиты проектов перед резидентами «Сколково».

— Уверен, что юные сургутяне привезут из Москвы много новых идей, заразят сверстников интересом к науке. И своим примером покажут, что возможности для саморазвития в Сургуте есть, – отметил Глава Сургута Андрей Филатов.

Сургутские школьники представили проекты, которые касаются самых различных сфер деятельности – от медицины до культуры. Их реализация позволит Сургуту выйти на новый уровень развития. В рамках конкурса «Будущее здесь» школьники работали над своими идеями несколько месяцев, благодаря помощи опытных наставников ребята смогли попасть в финал. Лучшие разработки определило экспертное жюри и зрители в прямом эфире. Кроме того, работы оценили и резиденты инновационного центра «Сколково».