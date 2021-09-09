В Нефтеюганске состоялись согревания по плаванию среди пожарных Фото: Администрация Нефтеюганска

В Нефтеюганске на базе спортивного комплекса «Жемчужина Югры», в рамках спартакиады Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре, прошли соревнования по плаванию среди спасателей.

Главной целью соревнований является развитие и совершенствование таких физических качеств, как быстрота, сила, ловкость и выносливость, пропаганда здорового образа жизни среди сотрудников МЧС. В этом году в соревнованиях приняли участие 3 команды. В каждой команде по шесть спортсменов: пять мужчин и одна девушка. Пловцы преодолевали пятидесятиметровую дистанцию вольным стилем. Победители определялись в командном зачете.

По итогам заплывов лучшее время показала команда 54 пожарно-спасательной части, вторыми приплыли участники из команды 84 пожарно-спасательной части, бронзу заслужили участники из команды 114 пожарно-спасательной части.