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Спорт9 сентября 2021 12:19

В Нефтеюганске состоялись согревания по плаванию среди пожарных

В этом году в соревнованиях приняли участие 3 команды
Виктория Терина
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В Нефтеюганске состоялись согревания по плаванию среди пожарных Фото: Администрация Нефтеюганска

В Нефтеюганске состоялись согревания по плаванию среди пожарных Фото: Администрация Нефтеюганска

В Нефтеюганске на базе спортивного комплекса «Жемчужина Югры», в рамках спартакиады Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре, прошли соревнования по плаванию среди спасателей.

Главной целью соревнований является развитие и совершенствование таких физических качеств, как быстрота, сила, ловкость и выносливость, пропаганда здорового образа жизни среди сотрудников МЧС. В этом году в соревнованиях приняли участие 3 команды. В каждой команде по шесть спортсменов: пять мужчин и одна девушка. Пловцы преодолевали пятидесятиметровую дистанцию вольным стилем. Победители определялись в командном зачете.

По итогам заплывов лучшее время показала команда 54 пожарно-спасательной части, вторыми приплыли участники из команды 84 пожарно-спасательной части, бронзу заслужили участники из команды 114 пожарно-спасательной части.