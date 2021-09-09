В Ханты-Мансийске пройдет форум-выставка «Изюминки комфорта» Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске с 17 по 18 сентября пройдет всероссийский форум-выставка «Изюминки комфорта».

В столицу округа приедут производители малых архитектурных форм со всей России для того, чтобы показать уникальность и «изюминки» своих решений по созданию комфорта в городах. Каждый житель и гость Ханты-Мансийска сможет проголосовать за понравившийся объект и, таким образом, дать ему шанс появиться в общественных пространствах города в ближайшем будущем.

Форум предполагает несколько форматов. Так, в «Югра-Экспо» соберутся специалисты ведущих компаний в области благоустройства и развития городской среды, чтобы обменяться опытом и лучшими практиками. В разных районах города в дни проведения форума организуют тематические площадки с демонстрацией самых актуальных малых архитектурных форм. Любой желающий сможет поучаствовать в городском квесте и стать участником розыгрыша ценных призов, который пройдет онлайн 20 сентября. Квест состоит из последовательного прохождения 18 этапов - посещения площадок форума, они будут организованы в разных точках города.