В Югре два юных велосипедиста оказались под колесами авто Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Сургуте 42-летняя женщина, управляя автомобилем «КИА», сбила 8-летнего мальчика, который ехал через дорогу не слезая с велосипеда. Ещё одно ДТП произошло в Нижневартовске. Там, 42-летний водитель Тойоты, во дворе столкнулся с 12-летним мальчиком, выехавшим на проезжую часть на велосипеде. В результате ДТП оба ребёнка получили травмы.

Всего за минувшие сутки на территории округа зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 2 несовершеннолетних велосипедиста. А сотрудниками Госавтоинспекции задержано 5 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 6 – за отказ от медицинского освидетельствования; 2– за повторное управление с признаками опьянения, 37 водителей наказаны за выезд на полосу встречного движения, 31 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД напоминает, что родители должны разговаривать с детьми о правилах безопасного поведения на дорогах. Следует объяснять им о том, что может случится если не соблюдать ПДД. А водителям, в свою очередь необходимо проявлять особую осторожность при движении в дворовых территориях и проезде пешеходных переходов.