В Нижневартовске у пенсионера украли замороженных кур и кроликов Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 59 преступлений, по горячим следам раскрыто 40. Так, в Нижневартовске 37-летняя женщина украла в магазине сумку, в которой находилось 2 тысячи рублей и сотовый телефон. Преступница находится под подпиской о невыезде.

В Ханты-Мансийске около дома по улице Гагарина задержан мужчина, у которого нашли свёрток с наркотиком в виде порошка и комков голубого цвета. А в Сургуте нашли поддельные 5 тысяч рублей.

Кроме того в регионе за день раскрыты 5 ранее зарегистрированных преступлений. В Нижневартовске задержали 44-летнего злоумышленника, который ночью залез в дачный дом пенсионера, находящийся в СОНТ «Энергетик». Он украл из морозилки куриные тушки, кроликов и гусей. Подозреваемый уже был судим и сейчас признался в преступлении. Наказания он будет дожидаться под подпиской о невыезде.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.