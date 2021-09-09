Погода в Югре на 9 сентября 2021 года: дождь Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре на 9 сентября 2021 года: температура воздуха днём +10, +15 °С, ночью 0, +5 °С. Переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь, ночью туман. Ветер юго-западный 6-11 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +11, +13 °С, ночью +2, +4 °С. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с.

Погода в Югре на 9 сентября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На Пименов крестьяне выходили кланяться рябине и собирали ягоды. Правда, первыми лакомились всегда птицы. Но, как говорили, милостива будет зима к людям, если после пташек на рябине останется много ягод. Впрочем, большой урожай рябины предвещал суровые морозы. В этот день рябину заваривали с чаем, варили из нее варенье, заготавливали на зиму. В народной медицине ягоды применяли как антицинготное, бактерицидное и мочегонное средство. На Пименов было принято вывешивать гроздья рябины под крышей избы.