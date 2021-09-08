Число заболевших коронавирусом в Югре на 8 сентября 2021 года увеличилось на 141 человек Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

В Югре за сутки зафиксирован и подтвержден 141 новый случай COVID-19 в 18 муниципалитетах. За весь период пандемии зарегистрировано 71 709 случаев новой коронавирусной инфекции. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 12 случаев, 18-29 лет – 25 случаев, 30-49 лет – 51 случай, 50-64 лет – 31, старше 65 лет – 22. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 112 случаев, источник инфекции устанавливается в 1 случае, 28 случаев завозных.

По клинической картине: на момент выявления у 120 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 19 зафиксирована пневмония, у 2 человек ковид протекал бессимптомно. Контакт установлен в 138 случаях, по 1 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 8 986 жителей Югры, сняты с наблюдения – 286 703 человека. За сутки на COVID-19 обследовано 4 390 человек, всего прошли обследование 2 135 875 югорчан.

Случаи коронавируса за день выявлены: в Сургуте – 42; Ханты-Мансийске – 23; Нижневартовске – 22; Урае – 14; Березовском районе – 7; Советском районе – 5; Нягани – 4; Пыть-Яхе – 4; Сургутском районе – 3; Мегионе – 3; Покачах – 3; Белоярском районе – 3; Когалыме – 2; Югорске – 2; Нефтеюганском районе – 1; Лангепасе – 1; Ханты-Мансийском районе – 1; Кондинском районе – 1.

Состояние 105 пациентов тяжелое, 80 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончались 2 человека. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 075 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписались по выздоровлению 161 человек, за весь период пандемии выздоровели 67 975 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 18 024 новых случая коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 797 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 262 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 065 904 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 189 582 летальных исхода, выздоровели 6 320 512 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.