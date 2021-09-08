В Сургутском районе скоро отроется экстрим-парк Фото: Администрация Сургутского района

Площадка под экстрим-парк в Барсово уже готова, осталось сделать памп-трек и установить рампы. Подрядчик привёз из Керчи всё необходимое оборудование и уже приступил к разгрузке, очень скоро у барсовчан появится ещё одно место притяжения.

- Уже проведены работы по установке светильников и систем видеонаблюдения, потому что, как показывает практика, жители не всегда бережно относятся к объектам благоустройства, которые мы для них делаем. Кроме того, поставили скамейки, урны, велопарковку. Поработали над озеленением территории: разбили газон, высадили кустарники, - ометила заместитель директора департамента ЖКХ, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района Лариса Геложина.

Открыть новый экстрим-парк планируют в этом месяце. Стоимость объекта почти 12,5 миллионов рублей. Половина - это деньги бюджета Сургутского района, а 3,5 миллиона выделил округ, и чуть более 2 миллионов – средства из федеральной казны.