В Югре начался первый этап фестиваля ГТО среди студентов Фото: Югорский колледж олимпийского резерва

В вузах Нижневартовска, Сургута и Ханты-Мансийска стартовал I этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди студентов. Он продлится до 20 сентября.

Фестиваль среди студентов пройдет в 3 этапа: I этап – внутривузовский – проводится до 20 сентября; II этап – региональный – пройдет с 21 по 30 сентября в заочной форме; III этап – Всероссийский – пройдет с 17 по 22 ноября в городе Грозном.

В первом этапе участвуют студенты вузов очной формы обучения в возрасте от 18 до 29 лет. В конце объявят 8 участников победителей – это будут студенты, выполнившие нормативы ГТО на золотой знак отличия и показавшие лучшие результаты. Они войдут в состав команд для участия во второй этапе фестиваля.

Проведением этапов фестиваля занимаются региональное отделение Ассоциации студенческих спортивных клубов России и региональный оператора комплекса ГТО – Югорский колледж олимпийского резерва.