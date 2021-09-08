В Октябрьском районе при столкновении автомобилей пострадал младенец Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На 35 километре автодороги «Нягань – Приобье», в Октябрьском районе произошла авария, в которой пострадал грудной ребёнок. При совершении разворота 25-летний водитель автомобиля «Лада Приора», не убедился в безопасности манёвра и не предоставил преимущества автомобилю «Форд». В результате автомобили врезались, а 35-летний водитель иномарки, его пассажирка, а также 2-месячная девочка, находившаяся в Ладе, получили травмы.

Всего за минувшие сутки на территории округа зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибло, 10 ранено, в том числе 1 несовершеннолетний пассажир. ГИБДД задержали 9 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования; 2– за повторное управление с признаками опьянения, 54 водителей наказаны за выезд на полосу встречного движения, 35 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекторы напоминают водителям о соблюдении всех правил дорожного движения и не подвергать опасности жизни пассажиров и остальных участников дорожного движения.