За сутки жители Югры "подарили" мошенникам 3 миллиона рублей Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зафиксировано 15 случаев мошенничества. Жители региона перевели на счета злоумышленников почти 3 миллиона рублей.

В Урае 34-летняя жительница привлек в интернете на планшет, а именно его цена и вполне подходящие технические характеристики. Югорчанка не стала долго думать и оформила заказ, товар решила оплатить на почте. Когда пришла посылка женщина внесла оплату в размере 5-ти тысяч рублей и тут же распаковала бандероль, но на её удивление вместо планшета она получила детскую шапку в упаковочной бумаге.

В Лангепасе 45-летняя местная жительница "купилась" на уловку с мнимым дополнительным заработком. Мошенники пообещали «золотые горы» в виде ежемесячного дохода в сумме 100-150 долларов. В итоге женщина перевела аферистам 300 тысяч личных средств. А в Нижневартовске жертвой злоумышленников стала 51-летняя местная жительница. С ней по телефону общались мнимые сотрудники службы безопасности банка и полиции. Они убедили её обезопасить себя от мошенников и перевести свои деньги на резервные счета. Югорчанка провела почти 50 операций в ближайшем для неё банкомате и отдала преступникам почти 700 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.