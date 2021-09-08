В Ханты-Мансийске стартуют заключительные мероприятия по очистке берега Иртыша Фото: Департамент городского хозяйства

В Ханты-Мансийске 10 и 24 сентября пройдут заключительные мероприятия по очистке от мусора береговой линии Иртыша в рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

На сегодняшний день в рамках проекта очищенно 13,5 километров берега и прилегающей акватории водных объектов, вывезено больше 180 кубометров мусора.

В Ханты-Мансийске определено пять мест санитарной очистки прибрежной полосы, а именно: улица Восточная Объездная - от улицы Мира до базы ВНСС, по всему отрезку улицы Объездная - напротив «Археопарка» и Культурно-развлекательного комплекса «Арена Югра», а также в районе моста «Красный дракон».

Принять участие в очистке территорий могут студенты, семьи с детьми, члены добровольческих организаций, представители бизнеса, работники муниципальных и окружных предприятий и учреждений. Главное, это желание помочь природе и провести день с пользой.

Для удобства за трудовыми коллективами закреплены территории береговой линии, которые можно будет привести в порядок во время субботников. Остальные жители города для проведения санитарных мероприятий могут выбрать любой из предложенных участков.