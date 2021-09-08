Кражи, угон автомобиля: за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 60 преступлений Фото: Юлия Кучеренко

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 60 преступлений, по горячим следам раскрыто 34. Так, в Югорске 21-летний молодой мужчина, у подъезда дома по улице Ермака, украл со скамейки сотовый телефон. Ущерб владелице телефона составил 10 тысяч рублей. Парень находится под подпиской о невыезде.

А в Нефтеюганском районе 29-летний житель Сургута, находясь в посёлке Сентябрьский, угнал автомобиль «ВАЗ-2121». Подозреваемый будет дожидаться наказания под подпиской о невыезде.

Кроме того в Югре за стуки, раскрыто 7 ранее зарегистрированных преступлений. Сотрудниками уголовного розыска Нижневартовска задержан 22-летний подозреваемый, который похитил с автомобиля «КАМАЗ-6522» две аккумуляторные батареи марки 6 СТ-190 стоимостью 36 тысяч рублей. Подозреваемый уже дважды судимый за аналогичное преступление теперь находится под подпиской о невыезде.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.