В Югре пройдет выставка «Нижневартовск. Нефть. Газ. ТЭК» Фото: google.ru/map

В столице Самотлора 28-29 сентября 2021 года пройдут межрегиональная специализированная выставка «Нижневартовск. Нефть. Газ. ТЭК» и «Нижневартовский форум ТЭК "Инновации. Экология. Кадры". Там организуют конференции и круглые столы по различным актуальным темам для нефтегазового комплекса Западной Сибири.

Выставка «Нижневартовск. Нефть. Газ. ТЭК-2021» даёт уникальную возможность участникам продемонстрировать свои достижения, представить продукцию на рынке одного из самых быстроразвивающихся регионов России.

Участники мероприятия смогут пообщаться с недропользователями, научным сообществом, сервисными предприятиями, производителями и поставщиками нефтегазового оборудования. Также появится возможность познакомиться с инновационными предложениями, техникой и оборудованием для эксплуатации месторождений, новыми возможностями для дальнейшей разработки действующего фонда скважин.

В рамках деловой программы форума состоятся круглый стол «Инновационные технологии и оборудование для нефтегазового сектора» и конференция «Промышленная безопасность. Энергосбережение. Охрана труда и окружающей среды в ТЭК».

Организатором деловой части форума выступает АНО «Союзнефтегазинновации» и ООО «Агентство нефтегазовой информации». Организатор выставочной части - Выставочная компания «Сибэкспосервис».

Подробнее об участии в выставке можно узнать по телефону: (383) 335-63-50; участие в деловой программе форума: (3452) 593-179, информация доступна на сайте форума.