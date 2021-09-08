Погода в Югре на 8 сентября 2021 года: ночью и утром туман Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре на 8 сентября 2021 года: температура воздуха днём +10, +15 °С, ночью -1, +4 °С, местами по восточной половине округа до +9 °С. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный, западный ночью 3-8 м/с, днём 5-10 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +11, +13 °С, ночью +1, +3 °С. Облачно с прояснениями, ночью без осадков, днём небольшой дождь. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днём 5-10 м/с.

Погода в Югре на 8 сентября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

С этого времени день убавляется примерно на три часа от летнего солнцестояния. В народе примечали: «Петр и Павел на час день убавил, Илья Пророк два уволок, а Адриян и Наталья три утащили, канальи». Обращали внимание и на приметы погоды. Холодный утренник на Наталью предвещал раннюю и холодную зиму. Если к этому дню не опали листья с березы и дуба, это означало, что зима будет суровой.